«Мерседес» отказался оспаривать титул Ферстаппена взамен на увольнение гоночного директора «Ф-1». Команда отрицает (BBC)

Британское издание BBC поделилось информацией о будущем пилота «Мерседеса» и гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси.

Утверждается, что Хэмилтон не примет решения о продолжении карьеры, пока не увидит результатов расследования скандального Гран-при Абу-Даби. Британец и его команда ждут действий со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА). О сомнениях Льюиса сообщал и Sky Sports – при этом у семикратного чемпиона есть действующий контракт до конца 2023 года.

Журналист Sky Sports Слэйтер: «Неясно, останется ли Хэмилтон в «Ф-1». Чем дольше расследование Гран-при Абу-Даби, тем хуже ситуация»

ФИА изучает события в Абу-Даби и пообещала представить выводы до начала сезона-2022. После финиша «Мерседес» подал протест на действия Маси, который убрал круговых между Хэмилтоном и гонщиком Максом Ферстаппеном, что привело к победе последнего в гонке и чемпионате. Стюарды отклонили протест , после чего команда намеревалась подать апелляцию, но затем отказалась оспаривать результаты.

В «Ф-1» не утихает скандал из-за спорного финиша: судьи украли титул у Хэмилтона? Рестарт провели не по правилам?

BBC стала известна причина, по которой «Мерседес» отказался от апелляции. Немецкая команда пошла на сделку: взамен на отказ от разбирательств ФИА пообещала уволить гоночного директора «Ф-1» и главного по «формульным» сериям Николаса Томбасиса, сообщил «высокопоставленный источник» издания. В «Мерседесе» отрицают такую договоренность и утверждают: команду заверили лишь в том, что случившееся расследуют и сделают выводы на будущее.

Несколько источников признались, что у Маси нет шансов сохранить свою позицию. В то же время существуют сомнения в том, что у ФИА есть подходящий кандидат на эту должность.

«Наиболее вероятный сценарий, как считается, заключается в том, что предпримет существенные меры, и Хэмилтон вернется в 2022 году», – говорится в статье.

Хэмилтон вернется еще злее после упущенного титула. Ведь он до ночи готовился к финалу и справедливо вел до последнего круга

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram