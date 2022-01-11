Ротенберг проиграл впервые как главный тренер СКА – «Ак Барсу» дома (1:3)

СКА уступил «Ак Барсу» (1:3) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Это поражение стало первым для Романа Ротенберга в качестве главного тренера питерского клуба.
Ранее СКА под руководством Ротенберга обыграл «Куньлунь» (5:1) и «Торпедо» (3:0).
В 2019 году Ротенберг окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.
С сентября 2020 года он стал появляться на скамейке СКА в качестве тренера. Валерий Брагин возглавлял команду с июня 2020 года.
Следующий матч, 13 января, СКА проведет против «Сочи», который тренирует Андрей Назаров.