Ротенберг проиграл впервые как главный тренер СКА – «Ак Барсу» дома (1:3)

СКА уступил (1:3) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата .

Это поражение стало первым для в качестве главного тренера питерского клуба.

Ранее СКА под руководством Ротенберга обыграл «Куньлунь» (5:1) и «Торпедо» (3:0).

В 2019 году Ротенберг окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

С сентября 2020 года он стал появляться на скамейке СКА в качестве тренера. Валерий Брагин возглавлял команду с июня 2020 года.

Следующий матч, 13 января, проведет против «Сочи», который тренирует Андрей Назаров.