Ротенберг проиграл впервые как главный тренер СКА – «Ак Барсу» дома (1:3)

Теги Ак Барс СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА уступил «Ак Барсу» (1:3) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это поражение стало первым для Романа Ротенберга в качестве главного тренера питерского клуба.

Ранее СКА под руководством Ротенберга обыграл «Куньлунь» (5:1) и «Торпедо» (3:0).

В 2019 году Ротенберг окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

С сентября 2020 года он стал появляться на скамейке СКА в качестве тренера. Валерий Брагин возглавлял команду с июня 2020 года.

Следующий матч, 13 января, СКА проведет против «Сочи», который тренирует Андрей Назаров.

Опрос

КХЛ не будет прерывать сезон из-за ковида. Это верное решение?
9056 голосов
Да, в этом нет необходимости
68%
КХЛ
Нет, под угрозой игроки и сборная
32%
Владимир Крикунов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные