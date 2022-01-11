Стефен Карри: «Уорриорз» 2017 года обыграли бы «Чикаго» 1996-го в шести матчах»

Звездный разыгрывающий в рамках интервью GQ ответил на вопросы болельщиков, заданные ему в социальных сетях.

Один из поклонников поинтересовался, верит ли 2-кратный MVP в победу «Уорриорз» с ним и над легендарными «Буллс» образца 1996 года с Майклом Джорданом, Скотти Пиппеном и Деннисом Родманом в гипотетической финальной серии из семи матчей.

«Без сомнений. Понятно, что мы не узнаем ответ, но если сравнивать нас с ними на бумаге... Мне нравятся наши шансы. Я бы сказал, что мы обыграли бы их в шести матчах», – заявил Карри.

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