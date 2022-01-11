Жулин о небинарном фигуристе ЛеДюке: «Не хочу я этих уродов комментировать»

Серебряный призер Лиллехаммера-1994 Александр Жулин прокомментировал новость о том, что американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде.

ЛеДюк, ранее объявивший, что не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам, соревнуется в паре с Эшли Кэйн-Гриббл.

«В какой он категории будет выступать – в мужчинах или женщинах? В паре с женщиной? Сам же он как мужчина, выходит. И изначально он мужчиной был, получается.

Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу, не хочу», – сказал Жулин.

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде