СКА всего 13 раз бросил в створ в матче с «Ак Барсом»

СКА проиграл «Ак Барсу» (1:3) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хоккеисты питерской команды нанесли всего 13 бросков в створ соперника за 60 минут игры. 36 бросков – в сторону ворот.
7 раз в створ ворот команда тренера Романа Ротенберга бросила в первом периоде, 2 раза – во втором, 4 раза – в третьем.
Казанцы нанесли 42 броска в сторону ворот, 17 – в створ.
Это поражение стало первым для Ротенберга на посту главного тренера СКА.
Следующий матч, 13 января, СКА проведет против «Сочи», который тренирует Андрей Назаров.