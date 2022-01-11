СКА всего 13 раз бросил в створ в матче с «Ак Барсом»

СКА проиграл (1:3) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата .

Хоккеисты питерской команды нанесли всего 13 бросков в створ соперника за 60 минут игры. 36 бросков – в сторону ворот.

7 раз в створ ворот команда тренера бросила в первом периоде, 2 раза – во втором, 4 раза – в третьем.

Казанцы нанесли 42 броска в сторону ворот, 17 – в створ.

Это поражение стало первым для Ротенберга на посту главного тренера .

Следующий матч, 13 января, СКА проведет против «Сочи», который тренирует Андрей Назаров.