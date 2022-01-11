Журналист Sky Sports Слэйтер: «Неясно, останется ли Хэмилтон в «Ф-1». Чем дольше расследование Гран-при Абу-Даби, тем хуже ситуация»

Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер узнал, что будущее пилота по-прежнему под вопросом.

Итальянская пресса утверждала, что Хэмилтон сообщил команде о намерении остаться в «Формуле-1», однако у британского издания другая информация: на решение Хэмилтона повлияет расследование скандального Гран-при Абу-Даби. «Мерседес» пытался оспорить чемпионство пилота , однако в итоге отказался от апелляции. Тем не менее, немецкая команда рассчитывает на то, что Международная автомобильная федерация (ФИА) сделает выводы, чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем.

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«До первого Гран-при в Бахрейне осталось 69 дней, и все еще неясно, будет ли на решетке. Если говорить о возвращении Хэмилтона в «Формулу-1» и преодолении «разочарования», о котором говорил его босс Тото Вольфф после Абу-Даби, бремя на – нужно расследовать события, случившиеся на последнем круге, и сделать выводы.

Насколько я понимаю, «Мерседес» хочет ощутимых последствий. Мне сказали так: чем дольше все тянется, тем хуже ситуация с Льюисом Хэмилтоном, и это сообщил высокопоставленный источник», – заявил журналист.

Чемпионов «Ф-1» не награждают на последней гонке – тянут до специальной церемонии. Из-за возможных протестов (как в этом году)

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