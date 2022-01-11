Варианты лимита в РПЛ: «12 легионеров в заявке, 8 – на поле» и «13 в заявке без ограничения на поле + налог за минуты» («РБ Спорт»)

Лимит на легионеров в может измениться со следующего сезона.

По информации «РБ Спорт», рассматривается два варианта изменений.

Первый – максимум 12 иностранцев в заявке с ограничением их количества на поле – максимум 8 иностранцев. При этом остается формула, при которой каждый клуб обязан иметь в заявке 4 доморощенных футболиста.

Второй – максимум 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом сохраняется не только необходимость иметь в заявке 4 доморощенных футболистов, но и 8 воспитанников национальной ассоциации. Кроме того, есть предложение о введении специального налога на легионера, – определенная плата за каждую проведенную на поле минуту.

В данный момент действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.

Чтобы изменения были приняты, они должны быть одобрены общим собранием РПЛ, затем в и утверждены Министерством спорта.