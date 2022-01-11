Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев – ему было 70 лет.

Об этом сообщил комментатор .

«Позвонил Костя Бойцов – умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев… Шок… В декабре поздравляю своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год. Боже мой, дядя Толя… RIP», – написал Губерниев.

Алябьев выиграл две золотые медали в Лейк-Плэсиде-1980 – в индивидуальной гонке и эстафете. Там же он завоевал бронзу в спринте. На чемпионатах мира у Алябьева было две медали – бронзовые награды в эстафетах ЧМ-1981 и ЧМ-1982.

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