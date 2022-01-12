НБА. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Мемфисом», «Клипперс» примут «Денвер» и другие матчи

Во вторник, 11 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.
«Голден Стэйт» Стефена Карри в гостях сыграет с «Мемфисом» Джа Морэнта. «Клипперс» примут «Денвер».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 12 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 12 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 12 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 12 января, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 12 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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