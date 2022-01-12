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    НБА. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Мемфисом», «Клипперс» примут «Денвер» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Денвер Детройт Голден Стэйт Клипперс Мемфис Миннесота Новый Орлеан Финикс Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

    Во вторник, 11 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.

    «Голден Стэйт» Стефена Карри в гостях сыграет с «Мемфисом» Джа Морэнта. «Клипперс» примут «Денвер».

    НБА

    Регулярный чемпионат       

    Вашингтон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    12 января, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Торонто – Финикс
    Дата проведения
    12 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Мемфис – Голден Стэйт
    Дата проведения
    12 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Миннесота
    Дата проведения
    12 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Детройт
    Дата проведения
    12 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Денвер
    Дата проведения
    12 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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