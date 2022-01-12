НБА. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Мемфисом», «Клипперс» примут «Денвер» и другие матчи

Во вторник, 11 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.

«Голден Стэйт» Стефена Карри в гостях сыграет с Джа Морэнта. примут .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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