Волевая победа ЦСКА, Федор нокаутировал Джонсона, 735-я шайба Овечкина, 7 голов «Челси», поул Ферстаппена, Трусова лидирует на Гран-при США и другие новости утра

1. ЦСКА вырвал победу у «Крыльев» (3:1) в РПЛ, пропустив первым и забив 3 гола во втором тайме. «Ростов» разгромил тульский «Арсенал» (4:0), а «Краснодар» забил 4 мяча «Нижнему Новгороду».

2. Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде на Bellator 269. Бой длился менее двух минут. Другие результаты вечера – тут.

3. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 735-й гол в НХЛ в матче с «Калгари», Евгений Кузнецов также отметился заброшенной шайбой, но «Флэймс» взяли верх в овертайме.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевой пас при «минус 2» в игре с «Оттавой» (3:2), у него 1 шайба 6 матчах.

«Питтсбург» без Кросби, Малкина и Летанга уничтожил «Торонто» (7:1), «Айлендерс» обыграли «Аризону» (3:0), Сорокин сыграл на ноль. Все результаты дня – здесь.

4. В АПЛ «Челси» забил 7 мячей «Норвичу», «Манчестер Сити» дежурно разгромил «Брайтон» в гостях, а «Эвертон» пропустил 5 голов от «Уотфорда», хотя вел 2:1 к 78-й минуте.

5. На Гран-при США по фигурному катанию в Лас-Вегасе российские фигуристки Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына заняли первые три места в короткой программе.

В парном катании российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов одержал итоговую победу, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место.

Танцевальные дуэты показали ритм-танцы. Лидирует дуэт из США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, российские фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин – 5-е.

6. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл поул в квалификации Гран-при США-2021, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й, Мазепин – 20-й.

7. КХЛ. «Магнитка» обыграла «Сочи» по буллитам, уступая 0:2 после 2-го периода.

8. Россиянка Ангелина Мельникова взяла бронзовую медаль в опорном прыжке, Григорий Климентьев – на кольцах на чемпионате мира-2021 по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

9. «Милан» едва не упустил игру с «Болоньей» (4:2), ведя 2:0 в большинстве (причем у соперника удалили двух игроков!). Златан забил в свои и чужие ворота, а счет 2:2 держался до 84-й минуты.

10. Жоан Лапорта заявил, что Роналд Куман останется тренером «Барселоны» вне зависимости от исхода матча с «Реалом».

11. Йозуа Киммих – один из пяти невакцинированных игроков «Баварии». При этом он публично борется с ковидом и пожертвовал миллион евро. Футболист объяснил, что не выступает против вакцины, но не уверен в ней из-за отсутствия долгосрочных исследований.

12. В субботу на «ВТБ Кубке Кремля» российский №3 Аслан Карацев обыграл российского №4 Карена Хачанова. В Финале Карацева ждет Марин Чилич.

Екатерина Александрова вышла в финал турнира в женской сетке: Мария Саккари снялась при счете 4:1 в пользу россиянки. Александрова сыграет с Анетт Контавейт.

13. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (4:0), одержав три победы подряд с общим счетом 13:1, дортмундская «Боруссия» осталась на 2-м месте в Бундеслиге после победы над «Арминией» (3:1). У Роберта Левандовского 17 голов в 13 матчах сезона за «Баварию». Он обошел Эрлинга Холанда, забив 10-й мяч в Бундеслиге.

14. «Аталанта» может продать Алексея Миранчука, чтобы подписать Жереми Бога. Впрочем, клуб опровергает эту информацию.

15. НБА. «Милуоки» одолел «Сан-Антонио» на выезде, «Индиана» одолела «Майами» в овертайме и другие результаты.

16. Агент требует для форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха зарплату 400+ тысяч фунтов в неделю. Переговоры о новом контракте зашли в тупик.

17. Сосьос «Барселоны» одобрили займ в 1,5 млрд евро на реконструкцию «Камп Ноу» и пространства рядом

18. Умер двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин.

Цитаты дня.

Дарио Срна: «Шахтер» – лучший клуб в Восточной Европе»

Максимилиано Кофрие: «Есть мнение, что в России много криминала. Я убедился – ничего такого нет, Москва – приятный и безопасный город»

Роналду – критикам: «Продолжайте. Я все равно буду затыкать рты и побеждать»

Виталий Милонов о визах для Гран-при: «Канадцы понимают, что опять их трансгендерность будет рыдать в платочек, когда наши фигуристы победят»

Журналист Феррара о Кокорине: «Кокогол купил туристический пакет и отдыхает. Он может сыграть агента 000 в фильме «Нет времени играть»

Эвра о Суаресе: «Я спросил: «Почему ты меня ударил?» Он ответил: «Потому что ты черный»

«В «Спартаке» нет места «борцам с псевдорасизмом», пидорам и прочей нечисти. Не ### мозги, иди и тренируйся». Фанаты красно-белых о преклонении колена Ларссоном