Виталий Милонов о визах для Гран-при: «Канадцы понимают, что опять их трансгендерность будет рыдать в платочек, когда наши фигуристы победят»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о ситуации российских фигуристов с визами, необходимыми для выступления на этапе Гран-при в Канаде.

На данный момент визы еще не получили Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов. Соревнования стартуют 29 октября.

«Канада дискредитирует себя в качестве площадки проведения международных соревнований. Недопустимо использовать сложности в получении визы, чтобы не допустить спортсмена на состязания. Это в чистом виде вмешательство.

Если это продолжится, то нужно рассматривать дисквалификацию Канады в качестве спортивной площадки для проведения соревнований. Это как держать кого-то на забеге за рукав. Здесь надо вмешаться нашему МИД, потому что это подлость и гадость. Есть же санкционные списки, разве наши спортсмены там находятся?

Может, мы тоже не хотим видеть этих кретинов также, как они наших хороших людей. В данном случае нет места политика, это спорт. Я думаю, что в следующий раз они детей будут брать в заложники, чтобы себя как-то реализовать. Я рассчитываю, что они одумаются.

Наша делегация едет не просто в гости к ним, чтобы посмотреть на трансгендерность людей, они едут туда поучаствовать в соревнованиях. Канадцы понимают, что опять их трансгендерность будет рыдать в платочек, когда наши фигуристы победят. Получается, что они пытаются снять с пробега сильных таким вот подлым образом», – заявил Милонов.

Валиева, Косторная и Туктамышева пропустят Гран-при Канады? Вылет через два дня – визы им одобрили, но паспорта не отдали