Видеотрансляция матча ЦСКА – «Крылья Советов». 1:1 – Эджуке сравнял счет. Текстовый онлайн есть

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В 12-м туре РПЛ ЦСКА играет с «Крыльями Советов»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Форвард самарцев Иван Сергеев открыл счет на 11-й минуте. Чидера Эджуке забил ответный мяч на 57-й.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию. 

ЦСКА – Крылья Советов 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
23 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Сергеев, 1:1 – 57 Эджуке.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Набабкин, Бийол, Щенников, Ахметов, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Заболотный, Эджуке.
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Чернов, Бегич, Ежов, Иванисеня, Горшков, Зиньковский, Пруцев, Сергеев, Сарвели.
Предупреждения:
Мухин (8), Пруцев (60).

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