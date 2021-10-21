Видеотрансляция матча ЦСКА – «Крылья Советов». 1:1 – Эджуке сравнял счет. Текстовый онлайн есть

В 12-м туре РПЛ ЦСКА играет с «Крыльями Советов».

ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Форвард самарцев Иван Сергеев открыл счет на 11-й минуте. Чидера Эджуке забил ответный мяч на 57-й.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.

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