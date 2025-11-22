Андрей Мостовой об уходе из ЦСКА: «Думал, подписываю документ про аренду, а потом читаю: «прошу отчислить из академии». Оказался в «Крылатском», где уже в 14 лет курили»

Андрей Мостовой вспомнил об отчислении из академии ЦСКА.

Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об отчислении из академии ЦСКА .

- Из армейской школы вас отчислили. Самый черный день в вашей карьере?

— Сильный удар был по мне. Я был в ЦСКА с самого первого набора. Есть фотографии, из двух сотен там 200 детей к выпуску осталось, наверное, человека два. Я и представить себе не мог, что уберут и меня.

Я был еще маленький, не понимал многого. Там пошел такой разговор: ты сейчас в аренду пойдешь, затем вернешься. А вскоре мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать. Я-то думал: подписываю про аренду документ, а потом читаю: «прошу отчислить меня из академии ЦСКА».

Когда понял, что произошло, был в шоке. Оказался в команде «Крылатское». Чтоб вы понимали, если академия ЦСКА и «Зенита » – это высшая лига, то «Крылатское» это ниже второй. Там ребята уже в 14 лет курили. Неделю там провел, И эту неделю ходил весь черный. Из школы родителям звонили: «Что происходит?» Мама отвечала: «Не трогайте его, пожалуйста, пока».

Она дала мне небольшую паузу, чтобы прийти в себя. А через неделю осознали, что нужно двигаться дальше, пошли на просмотры. Даже в «Спартаке» был какое-то время.

— И что?

— Неделю тренировался. Мне казалось, кстати, очень хорошо я там себя проявлял. Многое получалось, но после недели занятий мне сказали, что у нас плюс-минус такие же ребята есть и сейчас места нет. Я пошел в «Локомотив», там взяли, – сказал Мостовой.