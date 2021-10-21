Эвра о Суаресе: «Я спросил: «Почему ты меня ударил?» Он ответил: «Потому что ты черный»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своей автобиографии вспомнил об инциденте с Луисом Суаресом, который обернулся расистским скандалом.

«Мы играли с «Ливерпулем» на выезде 15 октября 2011-го и ожидали очередную сложную игру на стадионе, где «Юнайтед» с трудом набирает очки. На 58-й минуте счет был 0:0, и Луис Суарес ударил меня по колену.

Через несколько минут «Ливерпуль» заработал угловой, и Суарес встал рядом со мной. 

– Черт возьми, почему ты ударил меня? – спросил я у него по-испански.

– Потому что ты черный, – ответил Суарес. 

Я не мог поверить в то, что он сказал.

– Скажи это еще раз, и я тебя ударю, – сказал я.

– Я не разговариваю с черными, – ответил он», – написал Эвра в своей книге.

Патрис Эвра: «Никто не рождается расистом, это выбор. Хочу понять, откуда они берутся. Возможно, у них травма»

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