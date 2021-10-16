🥉 Ангелина Мельникова взяла бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира-2021 по спортивной гимнастике, Уразова и Климентьев поборются за медали на отдельных снарядах

Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю разыгрывается 5 комплектов медалей в упражнениях на отдельных снарядах.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Мужчины

Вольные упражнения

1. Никола Бартолини (Италия) – 14,800

2. Кадзуки Минами (Япония) – 14,766

3. Эмиль Соравуо (Финляндия) – 14,700

Конь

11.50

Топ-3 квалификации: Вэн Хао (Китай), Стивен Недорошик (США), Алек Йодер (США)

Кольца

13.00

Российский участник: Григорий Климентьев

Топ-3 квалификации: Лан Цзинью (Китай), Чжан Бохэн (Китай), Григорий Климентьев (Россия)

Женщины

Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,966

2. Азия Д’амато (Италия) – 14,083

3. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,966

Брусья

12.25

Российские участницы: Ангелина Мельникова,

Топ-3 квалификации: Ребека Андраде (Бразилия), Вэй Сяоюань (Китай), Ло Жуй (Китай)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Победа, которую не показали в России: Ангелина Мельникова – лучшая в многоборье на ЧМ (до нее золото брали только Хоркина и Мустафина)

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