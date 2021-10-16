🥉 Ангелина Мельникова взяла бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира-2021 по спортивной гимнастике, Уразова и Климентьев поборются за медали на отдельных снарядах

Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю разыгрывается 5 комплектов медалей в упражнениях на отдельных снарядах.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Китакюсю, Япония
Мужчины
Вольные упражнения
1. Никола Бартолини (Италия) – 14,800
2. Кадзуки Минами (Япония) – 14,766
3. Эмиль Соравуо (Финляндия) – 14,700
Конь
11.50
Топ-3 квалификации: Вэн Хао (Китай), Стивен Недорошик (США), Алек Йодер (США)
Кольца
13.00
Российский участник: Григорий Климентьев
Топ-3 квалификации: Лан Цзинью (Китай), Чжан Бохэн (Китай), Григорий Климентьев (Россия)
Женщины
Опорный прыжок
1. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,966
2. Азия Д’амато (Италия) – 14,083
3. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,966
Брусья
12.25
Российские участницы: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова
Топ-3 квалификации: Ребека Андраде (Бразилия), Вэй Сяоюань (Китай), Ло Жуй (Китай)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Победа, которую не показали в России: Ангелина Мельникова – лучшая в многоборье на ЧМ (до нее золото брали только Хоркина и Мустафина)
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