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    НБА. «Индиана» примет «Майами», «Портленд» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

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    В субботу, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.

    «Индиана» примет на своей площадке «Майами». «Портленд» встретится дома с финалистом прошлого сезона «Финиксом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Атланта
    Дата проведения
    24 октября, 01.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Индиана – Майами
    Дата проведения
    24 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Торонто – Даллас
    Дата проведения
    24 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Миннесота – Новый Орлеан
    Дата проведения
    24 октября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Детройт
    Дата проведения
    24 октября, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Милуоки
    Дата проведения
    24 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Финикс
    Дата проведения
    24 октября, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Мемфис
    Дата проведения
    24 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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