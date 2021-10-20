НБА. «Индиана» примет «Майами», «Портленд» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

В субботу, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.
«Индиана» примет на своей площадке «Майами». «Портленд» встретится дома с финалистом прошлого сезона «Финиксом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 октября, 01.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 24 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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