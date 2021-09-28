Максимилиано Кофрие: «Есть мнение, что в России много криминала. Я убедился – ничего такого нет, Москва – приятный и безопасный город»

Защитник высказался о России.

– Что ты знал о нашей стране до приезда?

– В Бельгии, по-моему, о России в целом мало что знают, и зачастую информация подается в негативном ключе. Когда я приехал, был приятно удивлен. Мне здесь очень нравится со всех точек зрения.

– Негативное впечатление – это из-за политики?

– Не совсем. Например, есть мнение, что в России много криминала, небезопасно. Вроде так действительно было, но много лет назад.

Сейчас убедился, что в нынешней России ничего такого нет. Москва – приятный и безопасный город.

– Успел посетить что-то в Москве?

– Видел Красную площадь и Кремль – погулял там, когда только приехал. Немного походил по торговым центрам. Погулял по «Москва-Сити», тут я живу. Но пока что основное внимание – футболу.

– Москва – мегаполис. Чувствуешь разницу в сравнении с Бельгией?

– Заметил, что здесь очень следят за безопасностью. Есть ощущение, что ты, что называется, «под присмотром». В Бельгии в этом смысле спокойнее.

– Что скажешь о российском климате? Самюэль Жиго однажды признался, что ненавидит солнце и море и мечтает играть в климате, похожем на российский.

– У меня то же самое. Под палящим солнцем играть тяжелее. Но я еще не до конца знаю климат в России (улыбается), так что ответить сейчас сложно.

– Боишься суровой российской зимы?

– Не боюсь, конечно! Но это ставит передо мной много вопросов. Отвечу на них в ближайшие месяцы, – сказал бельгиец.