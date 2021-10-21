«Милан» едва не упустил игру с «Болоньей» (4:2), ведя 2:0 в большинстве. Златан забил в свои и чужие, 2:2 было до 84-й

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Болонья Sports.ru Роберто Сориано Адама Сумаоро Давиде Калабрия Исмаэль Беннасер Рафаэл Леау Футбол

В 9-м туре Серии А «Милан» на выезде обыграл «Болонью» (4:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Рафаэл Леау открыл счет на 17-й минуте. Давиде Калабрия забил второй мяч на 35-й минуте. В начале второго тайма Златан Ибрагимович отправил мяч в свои ворота после розыгрыша углового. Муса Барроу сравнял счет через три минуты после автогола «Милана». Исмаэль Беннасер вновь вывел миланцев вперед на 84-й минуте. Ибрагимович на 90-й минуте забил четвертый мяч своей команды.

Два игрока «Болоньи» были удалены: Адама Сумаоро получил прямую красную карточку в первом тайме, а Роберто Сориано – во втором.

Болонья – Милан 2:4 (0:2, 2:2)
Дата проведения
23 октября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Рафаэл Леау, 0:2 – 35 Калабрия, 1:2 – 49, автогол Ибрагимович, 2:2 – 52 Барроу, 2:3 – 84 Беннасер, 2:4 – 90 Ибрагимович.
БолоньяСкорупски, де Сильвестри, Медель (Орсолини, 87), Сумаоро, Теате, Хики (Дейкс, 63), Сориано, Сванберг, Домингес (Схаутен, 63), Арнаутович (Сантандер, 83), Барроу (Бинкс, 63).
МиланТэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 85), Крунич (Жиру, 60), Кастильехо (Салемакерс, 46), Беннасер, Тонали (Бакайоко, 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау.
Предупреждения:
Арнаутович (34), Тонали (45), Калабрия (61), Салемакерс (67).
Удаления:
Сумаоро (20), Сориано (58).

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