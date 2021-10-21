«Милан» едва не упустил игру с «Болоньей» (4:2), ведя 2:0 в большинстве. Златан забил в свои и чужие, 2:2 было до 84-й

В 9-м туре Серии А на выезде обыграл «Болонью» (4:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Рафаэл Леау открыл счет на 17-й минуте. Давиде Калабрия забил второй мяч на 35-й минуте. В начале второго тайма Златан Ибрагимович отправил мяч в свои ворота после розыгрыша углового. Муса Барроу сравнял счет через три минуты после автогола «Милана». Исмаэль Беннасер вновь вывел миланцев вперед на 84-й минуте. Ибрагимович на 90-й минуте забил четвертый мяч своей команды.

Два игрока «Болоньи» были удалены: Адама Сумаоро получил прямую красную карточку в первом тайме, а Роберто Сориано – во втором.

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