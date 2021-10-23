Овечкин забил 735-й гол в НХЛ. До Халла – 6 шайб

Капитан отличился в матче регулярного чемпионата против (3:3, второй период).

Гол 36-летнего россиянина в конце второго периода позволил команде сравнять счет и завершить камбэк «Кэпиталс» с 0:3.

Эта шайба стала для Овечкина 735-й в регулярках. Он идет 5-м среди лучших снайперов в истории лиги. 4-ю позицию в списке занимает Бретт Халл (741 шайба).

Рекордсмен – Уэйн Гретцки (894), в топ-3 также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 10 (5+5) баллов в 5 играх. Его статистику можно посмотреть здесь.