НХЛ. «Вашингтон» принимает «Калгари», «Рейнджерс» в гостях у «Оттавы», «Тампа» против «Колорадо»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

играют с «Оттавой» на выезде, принимает .

Кроме того, будет противостоять , а проведет первый в истории клуба домашний матч – против .

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ