НХЛ. «Вашингтон» принимает «Калгари», «Рейнджерс» в гостях у «Оттавы», «Тампа» против «Колорадо»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Рейнджерс» играют с «Оттавой» на выезде, «Вашингтон» принимает «Калгари»

Кроме того, «Тампа» будет противостоять «Колорадо», а «Сиэтл» проведет первый в истории клуба домашний матч – против «Ванкувера»

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Калгари 0:0 (1 период)
Дата проведения
23 октября, 20.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Рейнджерс 1:0 (1 период)
Дата проведения
23 октября, 20.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Пол (Браун, Штюцле)

 

Миннесота – Анахайм
Дата проведения
24 октября, 01.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Колорадо
Дата проведения
24 октября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Торонто
Дата проведения
24 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Флорида
Дата проведения
24 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Баффало
Дата проведения
24 октября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Детройт
Дата проведения
24 октября, 02.00, «Bell Centre»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Каролина
Дата проведения
24 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Нэшвилл
Дата проведения
24 октября, 02.00, «Bell MTS Place»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Лос-Анджелес
Дата проведения
24 октября, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Айлендерс
Дата проведения
24 октября, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Ванкувер
Дата проведения
24 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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