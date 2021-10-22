НХЛ. «Вашингтон» принимает «Калгари», «Рейнджерс» в гостях у «Оттавы», «Тампа» против «Колорадо»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Рейнджерс» играют с «Оттавой» на выезде, «Вашингтон» принимает «Калгари».
Кроме того, «Тампа» будет противостоять «Колорадо», а «Сиэтл» проведет первый в истории клуба домашний матч – против «Ванкувера».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 20.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 20.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 24 октября, 01.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Bell Centre»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Bell MTS Place»
- Дата проведения
- 24 октября, 03.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 04.00, «Gila River Arena»
- Дата проведения
- 24 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.