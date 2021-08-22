Гран-при США. Книрим и Фрэйзер лидируют, Пепелева и Плешков – 2-е, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский выйдут на лед

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24 октября в Лас-Вегасе на Гран-при по фигурному катанию Skate America пары выступят с произвольными программами. После короткой лидирует российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Гран-при США (Skate America)

Лас-Вегас, США

Пары

Произвольная программа

Начало – 4.37 по московскому времени (24 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт)

Итоговое положение

После первой разминки

1. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США) – 202,97

2. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 183,12

3. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 175,40

4. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 147,61

 

Вторая разминка

5. Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон (США)

6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 5.39

8. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 5.47

Положение после короткой программы

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 80,36

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 75,43

3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 72,63

4. Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 68,87

5. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США) – 66,37

6. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 64,15

7. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 60,16

8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 54,03

Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов

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