Гран-при США. Книрим и Фрэйзер лидируют, Пепелева и Плешков – 2-е, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский выйдут на лед

24 октября в Лас-Вегасе на Гран-при по фигурному катанию Skate America пары выступят с произвольными программами. После короткой лидирует российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Гран-при США (Skate America)
Лас-Вегас, США
Пары
Произвольная программа
Начало – 4.37 по московскому времени (24 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт)
Итоговое положение
После первой разминки
1. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США) – 202,97
2. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 183,12
3. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 175,40
4. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 147,61
Вторая разминка
5. Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон (США)
6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 5.39
8. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 5.47
Положение после короткой программы
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 80,36
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 75,43
3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 72,63
4. Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 68,87
5. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США) – 66,37
6. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 64,15
7. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 60,16
8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 54,03
Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов