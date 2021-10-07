У Панарина 1 шайба в 6 матчах сезона. Он сделал голевой пас при «минус 2» в игре с «Оттавой»

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:2).

Россиянин выполнил голевой пас на Криса Крайдера при игре в большинстве в третьем периоде.

Помимо этого, Панарин провел на льду 19 минут и 38 секунд на льду (3:04 – в большинстве), нанес два броска по воротам и заработал показатель полезности «минус 2».

Всего в нынешнем сезоне форвард забил один гол и сделал три результативных передачи при общей полезности «минус 3» в шести проведенных матчах.

Статистику Панарина можно посмотреть здесь.

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