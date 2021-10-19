Журналист Феррара о Кокорине: «Кокогол купил туристический пакет и отдыхает. Он может сыграть агента 000 в фильме «Нет времени играть»

Итальянский журналист La Nazione Бенедетто Феррара резко высказался об игре российского форварда за «Фиорентину».

«Кто пользуется флорентийскими каникулами, так это мифический Кокогол. Он приобрел в агентстве туристический пакет «Беналуан» (Йоан Беналуан провел 0 матчей за «Фиорентину», будучи арендованным у «Лестера» в 2016 году – прим. Sports.ru).

В него входят экскурсии по городу, абонемент на трамвай в направлении Кареджи и возможность пообедать в столовой спортивного центра с игроками.

А еще ходят слухи, что он может стать следующим Джеймсом Бондом. Он займет место Дэниэла Крэйга. Кокогол снимется в боевике о новом агенте 000 (подсчет голов за «Фиорентину») с названием «Нет времени играть», – написал Феррара.