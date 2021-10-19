Журналист Феррара о Кокорине: «Кокогол купил туристический пакет и отдыхает. Он может сыграть агента 000 в фильме «Нет времени играть»

Теги Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Йоан Беналуан Дэниэл Крэйг Футбол

Итальянский журналист La Nazione Бенедетто Феррара резко высказался об игре российского форварда Александра Кокорина за «Фиорентину».

«Кто пользуется флорентийскими каникулами, так это мифический Кокогол. Он приобрел в агентстве туристический пакет «Беналуан» (Йоан Беналуан провел 0 матчей за «Фиорентину», будучи арендованным у «Лестера» в 2016 году – прим. Sports.ru).

В него входят экскурсии по городу, абонемент на трамвай в направлении Кареджи и возможность пообедать в столовой спортивного центра с игроками.

А еще ходят слухи, что он может стать следующим Джеймсом Бондом. Он займет место Дэниэла Крэйга. Кокогол снимется в боевике о новом агенте 000 (подсчет голов за «Фиорентину») с названием «Нет времени играть», – написал Феррара.

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