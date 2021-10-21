Роналду – критикам: «Продолжайте. Я все равно буду затыкать рты и побеждать»

Нападающий рассказал, как относится к тем, кто критикует его на протяжении карьеры.

«Я знаю, когда команде нужна моя помощь в защите. Но моя роль в клубе – побеждать, помогать команде побеждать и забивать голы, оборонительные действия – это часть моей работы.

Некоторые люди не хотят этого видеть, потому что я им не нравлюсь. Но, по правде говоря, мне 36 лет, я выигрываю все, так что – буду ли я беспокоиться о людях, которые говорят обо мне плохо?

Я хорошо сплю по ночам. Я ложусь в кровать с чистой совестью. А вы продолжайте делать это, потому что я все равно буду затыкать рты и побеждать.

Критика – это часть бизнеса. Меня это не беспокоит. Если честно, я считаю, что критика – это хорошо. Если эти люди беспокоятся обо мне или говорят обо мне, то это потому, что они все еще знают мой потенциал, чего я стою в футболе. Так что это хорошо.

Приведу вам пример: если вы лучший ученик в школе и спросите худших учеников, нравятся ли им лучшие, они скажут – не нравятся», – сказал 36-летний португалец.