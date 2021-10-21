Bellator 269: Федор против Джонсона, Нурмагомедов – Пиетила и другие бои в Москве

Сегодня в Москве на ВТБ Арене состоится турнир Bellator 269.
В главном событии тяжеловес Федор Емельяненко (39-6) выйдет в клетку против Тимоти Джонсона (15-7).
Другие бои:
Виталий Минаков (23-1) – Саид Соума (6-2).
Усман Нурмагомедов (13-0) – Патрик Пиетила (12-7).
Анатолий Токов (29-3) – Шараф Давлатмуродов (18-4-1).
Кирилл Cидельников (12-6) – Рэб Трусдэйл (8-6-1).
Трансляция будет доступна на мультимедийной платформе «Окко Спорт». Начало в 19:00 по московскому времени.
Федор Емельяненко против Тимоти Джонсона. Онлайн-трансляция первого турнира Bellator в России
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