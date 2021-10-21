Bellator 269: Федор против Джонсона, Нурмагомедов – Пиетила и другие бои в Москве

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator Виталий Минаков Тимоти Джонсон Усман Нурмагомедов Емельяненко - Джонсон Bellator 269 Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Москве на ВТБ Арене состоится турнир Bellator 269.

В главном событии тяжеловес Федор Емельяненко (39-6) выйдет в клетку против Тимоти Джонсона (15-7).

Другие бои:

Виталий Минаков (23-1) – Саид Соума (6-2).

Усман Нурмагомедов (13-0) – Патрик Пиетила (12-7).

Анатолий Токов (29-3) – Шараф Давлатмуродов (18-4-1).

Кирилл Cидельников (12-6) – Рэб Трусдэйл (8-6-1).

Трансляция будет доступна на мультимедийной платформе «Окко Спорт». Начало в 19:00 по московскому времени.

Федор Емельяненко против Тимоти Джонсона. Онлайн-трансляция первого турнира Bellator в России

Федор Емельяненко и православие неразделимы. Так было не всегда: до 2007-го боец задавался вопросами о боге и не носил крест

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