😬«Челси» забил 7 голов «Норвичу», и это самая крупная победа при Тухеле! Маунт сделал хет-трик, Лукаку и Вернер не играли

В 9-м туре Премьер-лиги «Челси» разгромил «Норвич» (7:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сегодняшняя победа стала для «Челси» самой крупной за время работы Томаса Тухеля на посту главного тренера. Ранее команда не забивала больше 4 голов в матче под руководством немца.
Полузащитник Мэйсон Маунт стал автором хет-трика во встрече с «Норвичем». Основные нападающие «Челси» Ромелу Лукаку и Тимо Вернер пропускали игру из-за травм.
- Дата проведения
- 23 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 8 Маунт, 2:0 – 18 Хадсон-Одои, 3:0 – 42 Джеймс, 4:0 – 57 Чилуэлл, 5:0 – 62, автогол Ааронс, 6:0 – 85, пенальти Маунт, 7:0 – 90 Маунт.
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Челси –
Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Маунт, Хавертц (Баркли, 70), Хадсон-Одои (Зиеш, 70).
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Норвич –
Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис (Уильямс, 46), Маклин, Ле-Мелу (Рашица, 46), Норманн, Пукки, Сарджент (Омобамиделе, 69).
- Удаление:
- Гибсон (65).