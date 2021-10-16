😬«Челси» забил 7 голов «Норвичу», и это самая крупная победа при Тухеле! Маунт сделал хет-трик, Лукаку и Вернер не играли

Теги Челси премьер-лига Англия Sports.ru Норвич Сити Томас Тухель Мэйсон Маунт Футбол

В 9-м туре Премьер-лиги «Челси» разгромил «Норвич» (7:0). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сегодняшняя победа стала для «Челси» самой крупной за время работы Томаса Тухеля на посту главного тренера. Ранее команда не забивала больше 4 голов в матче под руководством немца.

Полузащитник Мэйсон Маунт стал автором хет-трика во встрече с «Норвичем». Основные нападающие «Челси» Ромелу Лукаку и Тимо Вернер пропускали игру из-за травм.

Челси – Норвич 7:0 (3:0, 4:0)
Дата проведения
23 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Маунт, 2:0 – 18 Хадсон-Одои, 3:0 – 42 Джеймс, 4:0 – 57 Чилуэлл, 5:0 – 62, автогол Ааронс, 6:0 – 85, пенальти Маунт, 7:0 – 90 Маунт.
ЧелсиМенди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Маунт, Хавертц (Баркли, 70), Хадсон-Одои (Зиеш, 70).
НорвичКрул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис (Уильямс, 46), Маклин, Ле-Мелу (Рашица, 46), Норманн, Пукки, Сарджент (Омобамиделе, 69).
Предупреждения:
Ле-Мелу (45), Гибсон (55), Норманн (83).
Удаление:
Гибсон (65).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные