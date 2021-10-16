😬«Челси» забил 7 голов «Норвичу», и это самая крупная победа при Тухеле! Маунт сделал хет-трик, Лукаку и Вернер не играли

В 9-м туре Премьер-лиги «Челси» разгромил (7:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сегодняшняя победа стала для «Челси» самой крупной за время работы Томаса Тухеля на посту главного тренера. Ранее команда не забивала больше 4 голов в матче под руководством немца.

Полузащитник Мэйсон Маунт стал автором хет-трика во встрече с «Норвичем». Основные нападающие «Челси» Ромелу Лукаку и Тимо Вернер пропускали игру из-за травм.

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