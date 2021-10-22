Гран-при США-2021. Квалификация. Окон, Феттель, Джовинацци, Алонсо и Расселл выбыли после 2-го сегмента

На «Трассе Америк» в Техасе стартовала квалификация к Гран-при США «Формулы-1».

За ходом сессии можно наблюдать вместе с онлайном Sports.ru:

Квалификация к Гран-при США. Новое сражение Хэмилтона и Ферстаппена

Трасса Америк, Остин

23 октября 2021 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.33,464

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,333

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,416

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,464

5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,495

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,662

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,714

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,119

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,179

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,673

Выбыли после второго сегмента:

11. Эстебан Окон («Альпин») +1,913

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,036

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,330

14. Фернандо Алонсо («Альпин») +11,085

15. Джордж Расселл («Уильямс») – не показал времени

Выбыли после первого сегмента:

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Николас Латифи («Уильямс»)

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

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