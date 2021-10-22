Гран-при США-2021. Квалификация. Окон, Феттель, Джовинацци, Алонсо и Расселл выбыли после 2-го сегмента

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На «Трассе Америк» в Техасе стартовала квалификация к Гран-при США «Формулы-1».

За ходом сессии можно наблюдать вместе с онлайном Sports.ru:

Квалификация к Гран-при США. Новое сражение Хэмилтона и Ферстаппена

Трасса Америк, Остин
23 октября 2021 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.33,464
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,333
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,416
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,464
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,495
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,662
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,714
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,119
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,179
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,673
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Эстебан Окон («Альпин») +1,913
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,036
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,330
14. Фернандо Алонсо («Альпин») +11,085
15. Джордж Расселл («Уильямс») – не показал времени
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Николас Латифи («Уильямс»)
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
 

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