«В «Спартаке» нет места «борцам с псевдорасизмом», пидорам и прочей нечисти. Не ### мозги, иди и тренируйся». Фанаты красно-белых о преклонении колена Ларссоном

Группа фанатов «Спартака» B6 United осудила игрока красно-белых за поддержку акции Black Lives Matter во время матча против (3:4).

«Не можем пройти мимо того, что произошло позавчера перед началом матча против «Лестера», а именно – недоакции в поддержку BLM. И если участие в ней куколдов из Англии – дело уже привычное, то вот Йордан Ларссон, какого-то хера вставший на колено, неприятно удивил.

Поэтому хотим обратиться к Ларссону и всем его «сторонникам» в вопросе преклонения колена: Йордан, ты обычный трус и конъюнктурщик! А трусы и конъюнктурщики недостойны уважения и никогда не станут своими. Ты, псевдоборец с расизмом (кстати, сколько раз за эти 2 года ты «страдал» из-за расизма тут, в России? Можешь не отвечать, мы сами ответим – целых 0 раз), не встал на колено перед матчем с «Легией».

И мы знаем почему: потому что никто другой больше не встал – ни из , ни из «Легии». И ты остался один. А один, как оказалось, ты никто. Так что, Йордан, не ### мозги и не строй из себя Мартина Лютера Кинга, а иди и тренируйся, так как пока у тебя голов в этом сезоне столько же, сколько у защитников Жиго, Айртона и Джикии.

А если тебе не нравится освистывание акций BLM с наших трибун, то можешь собирать свои манатки и ######## в Англию (если ты, конечно, кому-то там вообще нужен), где вместе со своими одноклеточными соратниками можешь предаваться коленопреклонению хоть до потери пульса.

Ну и сразу ответим всем потенциальным «защитникам» шведа: с какой стати вообще тема BLM возникает в России? У ваших прадедов что, было по паре-тройке ручных негров в рабстве? Кто, перед кем и за что тут должен извиняться?

Акции BLM – это символ обратного расизма, когда белый человек должен извиняться уже за то, что он белый. Это полный абсурд, что понимают даже многие чернокожие футболисты, которые не раз об этом открыто заявляли. Тот же Мозес на колено почему-то не встает, а дурачок Йордан опустился при первой же возможности.

Запомните: в чужой монастырь со своим уставом не лезут! В «Спартаке» нет места «борцам с псевдорасизмом», пидорам и прочей нечисти. И нам плевать, какой это будет футболист, даже если вдруг топ-уровня, но если он окажется заднеприводным или будет падать на колено, то может смело идти #####!

Пусть «Спартак» будет на 8-м месте, на 10-м или даже играет в ФНЛ, но в его составе будут достойные люди, чем мы будем играть в еврокубках, но с такими говнарями в составе, каким показал себе Ларссон в эту среду.

Надеемся, что это было лишь сиюминутным помутнением рассудка и больше ни одного футболиста в майке «Спартака», преклоняющего колено, мы не увидим. А ответная игра в Англии будет хорошей проверкой на это», – написали представители B6 United.