Агент требует для Салаха зарплату 400+ тысяч фунтов в неделю. Переговоры с «Ливерпулем» о новом контракте зашли в тупик

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Стали известны детали переговоров «Ливерпуля» с вингером Мохамедом Салахом по новому контракту.

Переговоры зашли в тупик. В «Ливерпуле» понимают, что должны сделать 29-летнего египтянина самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Однако агент игрока Рами Аббас требует для своего клиента зарплату более 400 тысяч фунтов в неделю.

Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года.

В 11 матчах за клуб на старте этого сезона Мохамед забил 12 голов. Его статистика – здесь.

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