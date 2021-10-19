Агент требует для Салаха зарплату 400+ тысяч фунтов в неделю. Переговоры с «Ливерпулем» о новом контракте зашли в тупик

Стали известны детали переговоров «Ливерпуля» с вингером по новому контракту.

Переговоры зашли в тупик. В «Ливерпуле» понимают, что должны сделать 29-летнего египтянина самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Однако агент игрока Рами Аббас требует для своего клиента зарплату более 400 тысяч фунтов в неделю.

Действующее соглашение Салаха с рассчитано до лета 2023 года.

В 11 матчах за клуб на старте этого сезона Мохамед забил 12 голов. Его статистика – здесь.