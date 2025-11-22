Осинькин о 2:3 с «Акроном» после 2:0: «Этот исход будет вспоминаться в «Сочи» еще долго. Дзюба сыграл решающую роль»

Игорь Осинькин: Дзюба сыграл решающую роль в поражении «Сочи» от «Акрона».

Игорь Осинькин оценил поражение «Сочи» от «Акрона » (2:3) в РПЛ .

К середине второго тайма южане вели 2:0, но затем тольяттинский клуб забил три гола подряд (вышедший на замену Артем Дзюба сделал два ассиста).

— Мы всю игру провели неровно. Много атакующих действий, но допускали у своих ворот лишние моменты. Такое нельзя позволять. Залетело не все обязательное. Наверное, на ничью наиграли по количеству моментов, но допустили слишком много ошибок.

— При счете 2:0 какие были мысли?

— Все очень быстро случилось. Много необязательных вещей мы допустили в игре. Нам нужны очки. И этот исход будет вспоминаться еще долго, – сказал тренер «Сочи ».

— Можно ли сказать, что Дзюба сыграл решающую роль?

— Несомненно, он внес решающую роль. Играть с ним очень сложно на поле. В эти моменты нужно отвлекать на оборонительные действия больше футболистов. Может быть, какого‑то из эпизодов не было бы, если бы Дзюбы не было на поле, — добавил Осинькин.