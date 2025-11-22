Лесовой о возвращении в Россию из Кипра: «РПЛ может стать трамплином в дальнейшей карьере»

Даниил Лесовой: РПЛ может стать трамплином в карьере.

Даниил Лесовой рассказал, почему после ухода из АЕЛ перешел в «Пари НН ».

Экс-хавбек «Динамо» выступал в кипрском клубе на правах аренды.

– В АЕЛ у тебя неплохо складывалось – почему решил вернуться в Россию? Ностальгия?

– Совокупность факторов. Кроме спортивного руководства, была заинтересованность во мне у тренерского штаба. Понимал, что для семьи вариант с Нижним Новгородом хороший. РПЛ более сильная лига, которая может стать трамплином в дальнейшей карьере, хотя сейчас я полностью сконцентрирован на «Пари НН».

Словом, все указывало на то, что нужно принимать это решение. Летом другие варианты тоже были, но везде чего-то не хватало. В случае с «Пари НН» все сложилось, – сказал Лесовой.