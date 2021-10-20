Дарио Срна: «Шахтер» – лучший клуб в Восточной Европе»

Директор по футболу рассказал о стратегии клуба.

– Какой клуб «Шахтер»?

– Лучший в Восточной Европе. Конечно. Если сравнить в последние 15 лет «Шахтер» с ЦСКА, «Зенитом», с любым большим клубом.

Наша система отличается. Покупать молодых футболистов, многих из Бразилии, улучшать их и продавать в большие клубы. Все началось с Ахметовым.

– Как он изменил клуб?

– Он особенный человек. «Шахтер» не его бизнес, это его семья. Любовь его сердца. Он мог бы купить любой клуб в Европе. Но хотел его любовь, его город, его страну.

– Бразильские футболисты – это стратегия?

– Наши цели – выиграть ЛЧ, , Кубок, Суперкубок. Мы начали покупать бразильцев в 2003-м – Матузалем, Брандао, Тейшейра, Дуглас Коста, Адриано, Фернандиньо, Фред.

Это наша стратегия. Обучить их, а потом, если поступит самое выгодное предложение – подумать о продаже, – сказал хорват в интервью As.