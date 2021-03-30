Гран-при США. Трусова, Усачева, Синицына, Сакамото, Мияхара и Ю Ен выступят с короткими программами

В ночь с 23 на 24 октября по московскому времени на Гран-при США по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами. На лед выйдут российские фигуристки Александра Трусова, Дарья Усачева и .

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Гран-при США ( )

Лас-Вегас, США

Женщины

Короткая программа

Начало – 1.20 по московскому времени (24 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт)

Первая разминка

1. Ксения Синицына (Россия) – 1.27

2. Одри Шин (США)

3. (Россия) – 1.40

4. Юхана Юкой (Япония)

5. (США)

6. Старр Эндрюс (США)

Вторая разминка

7. (Япония)

8. Лим (Южная Корея)

9. (Польша)

10. (Южная Корея)

11. (Япония)

12. (Россия) – 2.46

Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов