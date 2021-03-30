Гран-при США. Трусова, Усачева, Синицына, Сакамото, Мияхара и Ю Ен выступят с короткими программами

В ночь с 23 на 24 октября по московскому времени на Гран-при США по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами. На лед выйдут российские фигуристки Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Гран-при США (Skate America)
Лас-Вегас, США
Женщины
Короткая программа
Начало – 1.20 по московскому времени (24 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт)
Первая разминка
1. Ксения Синицына (Россия) – 1.27
2. Одри Шин (США)
3. Дарья Усачева (Россия) – 1.40
4. Юхана Юкой (Япония)
5. Эмбер Гленн (США)
6. Старр Эндрюс (США)
Вторая разминка
7. Сатоко Мияхара (Япония)
8. Ким Йе Лим (Южная Корея)
9. Екатерина Куракова (Польша)
10. Ю Ен (Южная Корея)
11. Каори Сакамото (Япония)
12. Александра Трусова (Россия) – 2.46
Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов