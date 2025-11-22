  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зобнин об истекающем контракте со «Спартаком»: «Переговоры пока не начинали. Жду решения клуба»
19

Зобнин об истекающем контракте со «Спартаком»: «Переговоры пока не начинали. Жду решения клуба»

Роман Зобнин: пока не начинали переговоры со «Спартаком» о новом контракте.

Роман Зобнин рассказал о ситуации со своим контрактом со «Спартаком». 30 июня 2026 года 31-летний хавбек может стать свободным агентом.

— Есть какие-то наметки, что с тобой будет летом следующего года?

— Моя картинка зависит от «Спартака». Мне нужно получить информацию от клуба, как они видят ситуацию и что хотят делать со мной. Либо продлевать, либо не продлевать. 

Понятно, что никаких переговоров [зимой с другими клубами] я вести не буду, пока не выслушаю «Спартак». Жду решения клуба. Пока мы переговоры не начинали.

— Представь себе, что я Кахигао (спортивный директор «Спартака» – Спортс”). Я тебе показываю лист бумаги, где прописаны нормальные цифры. Это двухлетний контракт по схеме «1 плюс 1». И через два года у тебя будет прощальный матч. Что ответишь?

— Без проблем, — сказал Зобнин.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23312 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoРоман Зобнин
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зобнин о Станковиче: «За полтора года я разговаривал с ним один раз. Он не нуждался в чьем-то мнении. Сильные перегибы были только во время игр, все это замечали»
21 ноября, 19:25
Зобнин о лимите: «Пусть хоть вообще убирают. Просто хочется смотреть в РПЛ на игроков сборной Португалии, Франции. Хочу учиться у топовых футболистов, тогда и уровень в стране вырастет»
21 ноября, 18:01
«Барко собирает чаевые, Зобнин заливает топливо, Солари учится мыть машины, Денисов готовит перекус, а Джику медитирует над кофейным автоматом». Игроки «Спартака» «поработали» на АЗС «Лукойла»
20 ноября, 18:33Видео
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
58 минут назад
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
сегодня, 04:13
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Вингер ЦСКА Кармо: «Детство было сложным, прошел через мучения. Никогда не имел лучших бутс»
2 минуты назад
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
18 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
28 минут назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
45 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43