Зобнин об истекающем контракте со «Спартаком»: «Переговоры пока не начинали. Жду решения клуба»

Роман Зобнин: пока не начинали переговоры со «Спартаком» о новом контракте.

Роман Зобнин рассказал о ситуации со своим контрактом со «Спартаком ». 30 июня 2026 года 31-летний хавбек может стать свободным агентом.

— Есть какие-то наметки, что с тобой будет летом следующего года?

— Моя картинка зависит от «Спартака». Мне нужно получить информацию от клуба, как они видят ситуацию и что хотят делать со мной. Либо продлевать, либо не продлевать.

Понятно, что никаких переговоров [зимой с другими клубами] я вести не буду, пока не выслушаю «Спартак». Жду решения клуба. Пока мы переговоры не начинали.

— Представь себе, что я Кахигао (спортивный директор «Спартака» – Спортс”). Я тебе показываю лист бумаги, где прописаны нормальные цифры. Это двухлетний контракт по схеме «1 плюс 1». И через два года у тебя будет прощальный матч. Что ответишь?

— Без проблем, — сказал Зобнин.