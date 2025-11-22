  • Спортс
Семак перед «Пари НН»: «Все выездные матчи складываются для «Зенита» сложно. Потеря Педро существенна»

Сергей Семак: потеря Педро существенна для «Зенита» перед игрой с «Пари НН».

Сергей Семак высказался в преддверии гостевого воскресного матча «Зенита» с «Пари НН» в РПЛ.

— Легко никогда не бывает. И все выездные матчи складываются для нас сложно. «Пари НН» как раз команда, которая все свои очки взяла в домашних матчах. И по тем матчам, которые они играли против всех клубов без исключения, команда смотрелась очень хорошо. Это команда, которая любит, умеет и прессинговать, и играть в хороший контрпрессинг. Достаточно неплохие быстрые атаки, выбегают. Нас ждет интересный матч. Посмотрим, насколько мы сможем справиться.

— Есть ли позитивные новости за эти две недели с точки зрения тех, кто был травмирован? Кто-то, может быть, вернулся в общую группу, готов сыграть?

— Из травмированных – Дуглас и Кассьерра продолжают восстановление. К сожалению, Шилов получил серьезную травму, а остальные все готовы принять участие в матче.

— С «Пари НН» не сыграют у «Зенита» Педро, у «Пари НН» — Боселли, важные игроки для обеих команд. Как их отсутствие скажется на рисунке игры?

— Я думаю, и один, и второй на сегодняшний день являются лидерами своих клубов. И тот же Педро у нас — это игрок, который провел больше всего минут на поле. Это говорит о том, что он стал одним из лидеров, если не лидером нашей команды. Конечно, эта потеря существенна, так же как и потеря Боселли, который играет важную роль в игре «Пари НН». 

Обе команды в этом отношении пострадали достаточно серьезно. Посмотрим, есть же и другие игроки, футбол — это командный вид спорта. Для других игроков будет возможность проявить себя и в одной, и во второй команде. Посмотрим, насколько это получится, – сказал тренер «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
