Чинквини о Кокорине в «Фиорентине»: «Не все пончики получаются с дырочкой. Ожидали большего»

Бывший спортивный директор «Зенита» высказался о положении форварда «Фиорентины» .

– Пока в целом нельзя быть довольным его карьерой в «Фиорентине».

– Мне жаль, у меня было ощущение, что тренер тоже высоко оценивал Кокорина [как и я]. Мы все ожидали большего, но, как говорится, не все пончики получаются с дырочкой (итальянская пословица, означающая, что не всегда все идет по плану – прим. Sports.ru).

– Поясните.

– Для меня, для Капелло, для Манчини Кокорин был важным игроком, о нем в Европе было хорошее мнение, и мы думали, что он проявит себя. И мне очень жаль и его самого, и «Фиорентину».

– Но он выглядел неважно даже тогда, когда выходил на поле...

– Слушайте, ну нельзя же играть только четверть часа. Критиковать в данном случае слишком легко, хотя недоработали и те, кто должен был ему помочь, и он сам, – сказал Чинквини.