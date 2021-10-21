Сосьос «Барсы» одобрили займ в 1,5 млрд евро на реконструкцию «Камп Ноу» и пространства рядом

Сосьос «Барселоны» одобрили предложение клуба о финансировании проекта «Эспаи Барса».

455 сосьос сегодня должны были решить, разрешить ли совету директоров во главе с президентом взять ссуду в размере 1,5 миллиарда евро на проект. 405 человек проголосовало за, 21 – против.

«Эспаи Барса» («Пространство «Барса» – в переводе с каталанского) включает пространство, в которое входит весь район вокруг «Камп Ноу» с магазинами, ресторанами, клубными офисами и музеем, плюс арены «Камп Ноу», «Миниэстади» и крытый стадион «Палау Блауграна».

Лапорта хочет взять кредит на 1,5 миллиарда евро у инвестиционного банка Goldman Sachs.

«Камп Ноу» при Бартомеу и Роселе – это антисанитария и угроза для фанатов. Из-за голубиного помета и строительных дефектов

