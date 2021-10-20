Лапорта заявил, что Куман останется тренером «Барсы» вне зависимости от исхода матча с «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что тренер Роналд Куман сохранит свой пост вне зависимости от результата матче 10-го тура Ла Лиги с «Реалом».
– Вы будете и дальше доверять тренеру, что бы ни случилось в воскресенье?
– Да-да, конечно, Куман продолжит работу после класико, – сказал Лапорта.
«Барселона» примет «Реал» в воскресенье, 24 октября. Матч начнется в 17:15 по московскому времени.
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