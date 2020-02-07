Гран-при США. Фурнье Бодри и Соренсен лидируют в ритм-танце, Морозова и Багин – 3-и, Хаббелл и Донохью, Чок и Бейтс выйдут на лед

23 октября на Гран-при США по фигурному катанию в Лас-Вегасе дуэты показывают ритм-танцы. На лед вышли российские фигуристы и Андрей Багин.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Гран-при США ( )

Лас-Вегас, США

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 23.45 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт)

После семи дуэтов из девяти

1. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 75,33

2. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 74,06

3. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 68,79

4. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 65,30

5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 63,56

6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 63,08

7. Молли Сезанек – Егор Егоров (США) – 61,07

Вторая разминка

8. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

9. – (США)

Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов