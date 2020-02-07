Гран-при США. Фурнье Бодри и Соренсен лидируют в ритм-танце, Морозова и Багин – 3-и, Хаббелл и Донохью, Чок и Бейтс выйдут на лед

23 октября на Гран-при США по фигурному катанию в Лас-Вегасе дуэты показывают ритм-танцы. На лед вышли российские фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Гран-при США (Skate America)
Лас-Вегас, США
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 23.45 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт)
После семи дуэтов из девяти
1. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 75,33
2. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 74,06
3. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 68,79
4. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 65,30
5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 63,56
6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 63,08
7. Молли Сезанек – Егор Егоров (США) – 61,07
Вторая разминка
8. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов