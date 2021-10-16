Умер двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

В составе сборной СССР спортсмен выиграл два золота (30 км и эстафета) и бронзу на Играх-1972, а также завоевал серебро на Олимпиаде-1968. На его счету также две победы и серебро на чемпионате мира-1970.

Веденин стал первым советским лыжником, выигравшим личное олимпийское золото в мужских гонках.

Похороны спортсмена, согласно его завещанию, пройдут в родной деревне в Тульской области.

Умер легенда лыж Вячеслав Веденин. Его подвиг в эстафете (отыграл минуту и вывез к золоту) воспет в стихотворении Роберта Рождественского