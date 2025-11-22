Аморим о травме Шешко: «Его возвращения ждите через несколько недель»

Рубен Аморим: возвращения Шешко в строй ждите через несколько недель.

Рубен Аморим рассказал, что Беньямин Шешко вернется в строй через несколько недель.

Нападающий «Манчестер Юнайтед » получил травму колена 8 ноября в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Это не так серьезно. Нужно быть осторожными. Его возвращения ждите через несколько недель.

Магуайр не готов. Майну сегодня не тренировался, но мы надеемся, что он будет тренироваться завтра», – сказал тренер «МЮ» перед матчем с «Эвертоном», который пройдет в понедельник.

В 11 матчах сезона АПЛ на счету Шешко 2 гола и 1 ассист.