Киммих – один из пяти невакцинированных игроков «Баварии». Йозуа публично борется с ковидом и пожертвовал миллион евро

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заболел коронавирусом и ушел на карантин.

По информации Bild, в клубе не привились от ковида пять футболистов.

Один из тех, кто не вакцинировался, – 26-летний полузащитник .

Примечательно, что Йозуа активно и публично продвигает борьбу с вместе со своим партнером по клубу и сборной Германии Леоном Горетцкой. Они создали инициативу We Kick Corona, благодаря которой собирали деньги для помощи людям и благотворительным организациям, пострадавшим от коронавируса. Оба игрока пожертвовали по миллиону евро.

По преобладающей в научном сообществе точке зрения, вакцинация наиболее эффективна против распространения ковида.

Утверждается, что Киммих поддерживает вакцинацию для других, но не прививается сам, потому что хочет дождаться долгосрочных исследований возможных последствий вакцинации.

Горетцка – спортсмен года по версии немецкого GQ. Он (с Киммихом) собрал 5 млн на борьбу с ковидом и выступил против ультраправых