Киммих о том, почему не привился: «Не уверен из-за отсутствия долгосрочных исследований. Но я не отрицаю ковид и не против вакцины»

Полузащитник «Баварии» подтвердил, что не вакцинировался.

Как ранее стало известно, в мюнхенском клубе от коронавируса не привились пять футболистов – Киммих в их числе.

– Почему не привились?

– Потому что я не уверен из-за отсутствия долгосрочных исследований. Я, конечно, осознаю свою ответственность и соблюдаю все меры, включая тесты каждые два-три дня. Но каждый должен принимать решение сам.

Тем не менее, я не отрицаю ковид и не являюсь противником вакцины. Я не говорю категорически, что не буду прививаться. Вполне возможно, что я вакцинируюсь в будущем, – сказал Киммих.

Примечательно, что Йозуа активно и публично продвигает борьбу с вместе со своим партнером по клубу и сборной Германии Леоном Горетцкой. Они создали инициативу We Kick Corona, благодаря которой собирали деньги для помощи людям и благотворительным организациям, пострадавшим от коронавируса. Оба игрока пожертвовали по миллиону евро.

По преобладающей в научном сообществе точке зрения, вакцинация наиболее эффективна против распространения ковида.