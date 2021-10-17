Магия Месси, победы «Ливерпуля» и «Реала», стратегия «Локомотива», 1200-й матч Овечкина в НХЛ, Мусэрский дисквалифицирован и другие новости утра

1. Третий тур Лиги чемпионов выдался ярким. В центральном матче «Атлетико» дома уступил «Ливерпулю» (2:3), Салах и Гризманн сделали по дублю, Антуана удалили на 52-й минуте за удар ногой в голову, а после игры Симеоне не пожал руку Клоппу.

Магия Месси позволила «ПСЖ» вырвать волевую победу у «Лейпцига» (3:2) – Лео сделал первый дубль в составе парижан, забив с игры, а потом изящно с пенальти – паненкой.

«Реал» на выезде растерзал «Шахтер» (5:0) – особенно покуражились Винисиус и Бензема, «Интер» обыграл «Шериф» (3:1), «Милан» был слабее «Порту» (0:1), «Ман Сити» разгромил «Брюгге» (5:1), «Боруссия» Дортмунд внезапно была бита «Аяксом» (0:4).

2. В КХЛ «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» (1:6), «Ак Барс» – московскому «Динамо» (4:5 ОТ), СКА обыграл «Йокерит» (2:0) и другие результаты дня.

3. «Локомотив» представил стратегию до сезона-2025/26: победы в РПЛ и Кубке России, участие в плей-офф ЛЧ, рост доходов. Клуб планирует покупать и развивать молодых игроков для регулярной продажи в Европу. Посыл Ральфа Рангника: «Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный».

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Колорадо» (6:3), Кузнецов набрал 2+1, Овечкин провел юбилейный 1200-й матч (4-й россиянин с таким достижением в лиге) и забил очередной гол.

«Миннесота» одолела «Виннипег» (6:5 ОТ), Капризов пока не забивает, но много ассистирует – сегодня сразу 3 передачи. Все результаты дня – здесь.

5. ФИФА уведомила сборные о планах проводить чемпионат мира по футболу каждые 2 года – начиная с 2026-го.

6. Руководители Суперлиги Европы подготовили новый проект турнира: 2 лиги по 20 команд, нет постоянных членов, у всех клубов Европы будет возможность участия. Как вам?

7. НБА. 32 очка и 14 подборов Адетокумбо помогли «Милуоки» взять верх над «Бруклином».

8. ФХР подтвердила штаб сборной России на Олимпиаду-2022. Должность Ильи Ковальчука – не генеральный менеджер, а менеджер по работе с игроками НХЛ.

9. Игрок академии «Локомотива» написал жалобу на тренера, который оскорбил его: «Смотри в зеркало, какое ты говно».

10. Кудерметова, Калинская вышли во 2-й круг «ВТБ Кубка Кремля», Потапова, Касаткина, Самсонова выбыли, Остапенко, Жабер снялись. Чилич, Миллман пробились дальше у мужчин, Донской, Сафиуллин, Бублик выбыли.

11. Колумбийский хавбек Вильмар Барриос продлил контракт с «Зенитом» до 2026 года.

12. Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев по итогам перепроверки допинг-теста, сданного в мае 2013 года.

13. Суд над Бензема по делу о шантаже Вальбуэна начнется в среду. Форварду «Реала» грозит до 5 лет тюрьмы.

14. Док Риверс выгнал Бена Симмонса с тренировки. Разыгрывающий «Филадельфии» был «пассивен» и отказался выполнять упражнение по игре в защите, тренер просил его дважды.

Цитаты дня:

Жамнов о сборной России на ОИ: «Это как на подводной лодке – с нее не спрыгнешь, она плывет на боевое задание. Или побеждаем, или погибаем вместе»

Валуев о победе Team Spirit на ЧМ по Dota 2: «Cамое главное, чтобы эти головастые ребятишки не уехали обслуживать интересы западных корпораций»

Александр Тихонов: «Суровость закона говорит о его человеколюбии, и власть должна быть суровой. Это именно то, что я наблюдаю в Беларуси»

«Для наших сограждан они некто вроде персонажей передачи «Спокойной ночи, малыши». Политолог Шульман о Третьяке и Родниной в Госдуме

Антонио Кассано: «Роналду не входит даже в топ-5 лучших в истории. Месси, Пеле, Марадона, Кройфф и Роналдо на другом уровне»

Леонардо Бонуччи: «Я мог перейти в «Зенит» 10 лет назад, но прислушался к своей гордости и остался в «Юве»