Команда из России взяла ЧМ по доте, судейский скандал в РПЛ, победы «Барсы» и «Юве», Щербакова проиграла Budapest Trophy, прервалась серия «Магнитки» и другие новости

1. Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла The International 2021 – крупнейший турнир по Dota 2 с призовым фондом 40 млн долларов. За первое место парни заработали 18,2 млн. Это первая победа российской команды на The International и первый успех коллектива из СНГ-региона с 2011-го, когда чемпионом самого первого Инта стала украинская команда NAVI. «Спиритов» в твиттере поздравили РПЛ и футбольная сборная России.

2. В РПЛ гол Чидеры Эджуке принес ЦСКА победу над «Уралом» (1:0). «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» (1:1): Агаларов забил с игры, Крыховяк – с пенальти. «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» (2:0) дома благодаря дублю Сарвели, а «Химки» победили «Ахмат» (2:0), одержав первую победу за 10 матчей.

3. Какой тур РПЛ без скандала? Главный арбитр Артем Любимов после ВАР не поставил пенальти в ворота ЦСКА, когда мяч попал в руку Зайнутдинову. «Урал» выразил негодование в твиттере, Игорь Шалимов также остался недоволен. А вот в матче «Уфы» с «Краснодаром» пенальти за попадание мяча в руку поставили – и это тоже вызвало вопросы.

4. Российская фигуристка Майя Хромых победила на турнире Budapest Trophy в Венгрии, Анна Щербакова – 2-я, Самодурова – 3-я. Для чемпионки мира Щербаковой это первый проигранный турнир с января 2020 года. Кстати, на церемонии награждения вынесли флаг России с голубым цветом вместо синего.

5. «Барселона» победила «Валенсию» (3:1), пропустив первой на 5-й минуте. Депай забил с пенальти и ассистировал Фати, третий мяч на счету Коутиньо. Кроме того, за «Барсу» наконец дебютировал Серхио Агуэро, вышедший на 87-й минуте.

6. «Ювентус» обыграл «Рому» (1:0) благодаря голу Мойзе Кина, а Жордан Верету не забил с пенальти. «Наполи» по-прежнему в порядке: команда Лучано Спаллетти с общим счетом 19:3 выиграла все 8 матчей в Серии А и лидирует в таблице. Следующая игра – как раз с «Ромой» Моуринью. «Аталанта» Алексея Миранчука на выезде победила «Эмполи» (4:1), россиянин остался в запасе.

7. КХЛ. СКА уступил «Барысу», «Трактор» победил «Динамо», «Магнитка» проиграла «Салавату», прервав победную серию из 14 матчей.

8. «Бавария» разнесла «Байер» (5:1), забив 4 гола в первом тайме за 8 минут, и лидирует в чемпионате Германии. У Роберта Левандовского 9 голов в 8 играх Бундеслиги, Холанд забил столько же. Всего у поляка 15 мячей в 11 матчах сезона.

9. Форвард «Тампы» Никита Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном». Стэмкос сказал, что она «выглядит не очень хорошо».

10. «Авангард» и «Ак Барс» сыграют в Дубае 3 декабря. Кроме того, в Дубае выступит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

11. «МЮ» опустился с 4-го на 6-е место по итогам тура АПЛ, пропустив вперед «Брайтон» и «Тоттенхэм». «Шпоры» выиграли у «Ньюкасла» (3:2), а «Брайтон» поделил очки с «Норвичем» (0:0).

12. «Спартак» не продлит контракт с защитником Ильей Кутеповым, если он не снизит зарплату. Сейчас игрок получает 2,3 млн евро в год. Кроме того, красно-белые не могут договориться о зарплате с Зелимханом Бакаевым и присматриваются к Зиньковскому.

13. Теннис. В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс Николоз Басилашвили уступил Кэмерону Норри, у женщин Паула Бадоса на решающем тай-брейке обыграла Викторию Азаренко.

14. СКА выменял защитника Микко Лехтонена у «Йокерита» и подписал его на 4 года. Финны получили права на Менелла.

15. Нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» впервые в сезоне, с «Венецией» он не сыграет. Клуб сообщил, что у форварда «мышечное перенапряжение».

16. НХЛ. В единственном матче дня «Даллас» проиграл «Оттаве» (2:3), Радулов набрал 1-е очко в сезоне.

17. Александр Шлеменко единогласным решением судей победил Артура Гусейнова на EFC 42 в Сочи. Другие результаты турнира – тут.

18. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов упал с велосипеда весной и испытывал проблемы с ахиллами при подготовке к сезону.

19. Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях разгромил «Локомотив-Кубань», 28 очков Хезони помогли УНИКСУ победить «Енисей» в овертайме.

20. Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что в национальную команду можно было попасть за деньги.

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