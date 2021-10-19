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    НБА. «Милуоки» примет «Бруклин», «Лейкерс» встретятся с «Голден Стэйт»

    Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Бруклин НБА Баскетбол

    Во вторник, 19 октября, стартует регулярный чемпионат 75-го сезона НБА.

    В первый игровой день действующий чемпион «Милуоки» примет на своей арене одного из фаворитов Восточной конференции «Бруклин».

    Обновленные «Лейкерс» Леброна, Дэвиса и Уэстбрука встретятся дома с «Голден Стэйт» Карри.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Милуоки – Бруклин
    Дата проведения
    20 октября, 02.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    20 октября, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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