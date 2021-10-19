НБА. «Милуоки» примет «Бруклин», «Лейкерс» встретятся с «Голден Стэйт»

Во вторник, 19 октября, стартует регулярный чемпионат 75-го сезона НБА.

В первый игровой день действующий чемпион примет на своей арене одного из фаворитов Восточной конференции «Бруклин».

Обновленные «Лейкерс» Леброна, Дэвиса и Уэстбрука встретятся дома с Карри.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Что случится в новом сезоне НБА? «Бруклин» и «Лейкерс» сыграют в финале, Джейлен Грин – лучший новичок, а звание MVP утащит (вновь!) европеец

Кто выиграет титул в НБА? «Бруклин» без Кайри, «Филадельфия» без Симмонса, «Лейкерс» без сил

Кто станет чемпионом НБА в новом сезоне?