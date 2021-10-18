«Атлетико» – «Ливерпуль» – 2:3. Салах и Гризманн сделали по дублю, Антуана удалили на 52-й минуте

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» дома уступил «Ливерпулю» (2:3).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
По два гола забили Мохамед Салах и Антуан Гризманн. Француза удалили на 52-й минуте за удар в голову высоко поднятой ногой.
«Ливерпуль» с 9 баллами занимает первое место в группе, «Атлетико» с 4 очками идет вторым.
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 0:1 – 8 Салах, 0:2 – 13 Кейта, 1:2 – 20 Гризманн, 2:2 – 34 Гризманн, 2:3 – 78, пенальти Салах.
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Атлетико –
Облак, Триппьер, Кондогбиа (Хименес, 46), Фелипе, Эрмосо (Льоренте, 80), Карраско, Коке, де Пауль (Лоди, 80), Лемар (Суарес, 80), Гризманн, Жоау Феликс (Корреа, 80).
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 85), Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 63), Хендерсон, Кейта (Фабиньо, 46), Фирмино, Салах (Уильямс, 90), Мане (Диогу Жота, 62).
- Предупреждения:
- Милнер (59), Александер-Арнолд (63), Суарес (90).
- Удаление:
- Гризманн (52).