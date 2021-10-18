«Атлетико» – «Ливерпуль» – 2:3. Салах и Гризманн сделали по дублю, Антуана удалили на 52-й минуте

Теги Ливерпуль Атлетико Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Антуан Гризманн Мохамед Салах Наби Кейта Футбол

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» дома уступил «Ливерпулю» (2:3). 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

По два гола забили Мохамед Салах и Антуан Гризманн. Француза удалили на 52-й минуте за удар в голову высоко поднятой ногой. 

«Ливерпуль» с 9 баллами занимает первое место в группе, «Атлетико» с 4 очками идет вторым.

Атлетико Испания – Ливерпуль Англия 2:3 (2:2, 0:1)
Дата проведения
19 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Салах, 0:2 – 13 Кейта, 1:2 – 20 Гризманн, 2:2 – 34 Гризманн, 2:3 – 78, пенальти Салах.
АтлетикоОблак, Триппьер, Кондогбиа (Хименес, 46), Фелипе, Эрмосо (Льоренте, 80), Карраско, Коке, де Пауль (Лоди, 80), Лемар (Суарес, 80), Гризманн, Жоау Феликс (Корреа, 80).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 85), Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 63), Хендерсон, Кейта (Фабиньо, 46), Фирмино, Салах (Уильямс, 90), Мане (Диогу Жота, 62).
Предупреждения:
Милнер (59), Александер-Арнолд (63), Суарес (90).
Удаление:
Гризманн (52).

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