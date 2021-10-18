«Атлетико» – «Ливерпуль» – 2:3. Салах и Гризманн сделали по дублю, Антуана удалили на 52-й минуте

В 3-м туре группового этапа дома уступил (2:3).

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

По два гола забили и . Француза удалили на 52-й минуте за удар в голову высоко поднятой ногой.

«Ливерпуль» с 9 баллами занимает первое место в группе, «Атлетико» с 4 очками идет вторым.

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