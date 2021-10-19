НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Тампа» – «Флориду», «Питтсбург» сыграет с «Далласом»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Тампа» – «Флориду», «Питтсбург» сыграет с «Далласом», «Миннесота» – с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Колорадо
Дата проведения
20 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Флорида
Дата проведения
20 октября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Даллас
Дата проведения
20 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Сиэтл
Дата проведения
20 октября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Сан-Хосе
Дата проведения
20 октября, 02.00, «Bell Centre»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Ванкувер
Дата проведения
20 октября, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Коламбус
Дата проведения
20 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Лос-Анджелес
Дата проведения
20 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Виннипег
Дата проведения
20 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Айлендерс
Дата проведения
20 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Анахайм
Дата проведения
20 октября, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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