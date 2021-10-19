Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Тампа» – «Флориду», «Питтсбург» сыграет с «Далласом», «Миннесота» – с «Виннипегом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Bell Centre»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 04.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.