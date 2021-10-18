«Локомотив» планирует покупать и развивать молодых игроков для регулярной продажи в Европу

«Локомотив» представляет стратегию спортивного развития клуба на пресс-конференции.

Клуб планирует выстроить систему развития молодых талантов от академии до основной команды с целью систематической продажи перспективных игроков, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

В академию планируется привлекать лучшую российскую молодежь. Также планируется покупка перспективных игроков, которые будут проданы в европейские клубы в возрасте 23-26 лет.

Участие в мероприятии принимают председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

Фото: пресс-конференция «Локомотива» (по клику откроется крупное изображение)

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