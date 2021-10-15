Ковальчук – генменеджер сборной на ОИ-2022, Хабиб и Глейхенгауз против журналистов, Путин поздравил дотеров, Кучерова могут прооперировать и другие новости

1. Илья Ковальчук будет генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022. Кудашов, Федоров, Гончар и Набоков вошли в тренерский штаб. Также пишут, что президент ЦСКА Игорь Есмантович и вице-президент КХЛ Валерий Каменский станут советниками тренера сборной в Пекине. Главы штаба у сборной не будет. Ранее этот пост занимал Роман Ротенберг.

2. Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз попросил отстранить двух российских журналистов от общения с фигуристками Майей Хромых и Анной Щербаковой на турнире в Будапеште, утверждает Sport24.

3. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обвинил СМИ в предвзятости к дагестанцам.

4. КХЛ. ЦСКА проиграл «Спартаку» в овертайме, «Авангард» победил «Сочи» в гостях. Матч омичей с сочинцами начался с драки сразу после стартового вбрасывания. Боб Хартли после игры обвинил во всем Андрея Назарова, тот посоветовал коллеге «ехать к себе в Канаду».

5. Форварда «Тампы» Никиту Кучерова могут прооперировать из-за травмы, полученной в матче с «Вашингтоном».

6. 18 из 20 клубов АПЛ проголосовали за изменение финансовых правил лиги, чтобы предотвратить сделки клубов с компаниями, связанными с их владельцами. Против выступил «Ньюкасл», а «Ман Сити» воздержался.

Кроме того, ЛГБТ-фанаты «Тоттенхэма» призвали освободить гея-саудовца, заключенного в тюрьму и получившего 800 ударов плетью, перед игрой с «Ньюкаслом».

7. Россия и Украина попали в одну группу в ходе жеребьевки Евро-2022 по футзалу. УЕФА развел команды. Российская сборная в итоге сыграет с Польшей, Словакией и Хорватией.

8. «Арсенал» спас матч с «Кристал Пэлас» (2:2), забив на 95-й минуте. Отличился Александр Ляказетт.

9. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Торонто» (2:1 ОТ), победный гол у Панарина, а первой звездой матча стал Шестеркин с 40 сэйвами. Все результаты дня – здесь.

Кстати, Александр Овечкин стал 2-й звездой первой недели НХЛ. У него 5 (3+2) очков за 2 игры.

10. Российский комментатор «Формулы-1» Алексей Попов предположил, что Гран-при Катара может заменить гонку в Австралии в 2022 году, как это случилось в нынешнем сезоне.

11. В Греции зажгли олимпийский огонь Пекина-2022.

12. Президент России Владимир Путин поздравил российскую киберспортивную команду Team Spirit с победой на The International 10.

13. В организме умершего хоккеиста Джимми Хэйса нашли кокаин и фентанил. Причиной смерти стала острая интоксикация.

14. Защитник «Баварии» Люка Эрнандес явился в суд Мадрида по делу о нападении на свою жену в 2017 году. Его ждет тюремное заключение, если апелляцию не удовлетворят.

15. Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн дисквалифицирован на 21 матч НХЛ за нарушение ковид-протокола.

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